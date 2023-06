Agência Brasil Papa Francisco foi internado nesta quarta-feira

O papa Francisco foi submetido a uma cirurgia no intestino, na tarde desta quarta-feira (7). A operação, realizada sob anestesia geral, durou três horas e ocorreu "sem complicações", de acordo com o breve comunicado oficial do Vaticano.

O pontífice, de 86 anos, foi internado no hospital Gemelli, em Roma , para tratar de uma hérnia abdominal. De acordo com um comunicado oficial disponibilizado mais cedo, sua equipe médica havia decidido nos últimos dias que a cirurgia era necessária e que ele deveria ficar no hospital por “vários dias” para se recuperar.

A cirurgia do #PapaFrancisco terminou: realizou-se sem complicações e durou três horas, segundo a Sala de Imprensa da Santa Sé @HolySeePress — Vatican News (@vaticannews_pt) June 7, 2023













Saúde frágil

Esta não é a primeira vez em 2023 que o pontífice é internado. No final de março, o papa teve que ser hospitalizado por conta de uma infecção respiratória. Apesar de o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, anunciar apenas exames de rotina, Francisco acabou ficando dias no hospital.

Em julho de 2021, o papa também passou por um procedimento cirúrgico; desta vez, para operar de diverticulite.

