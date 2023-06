Reprodução/Twitter Mike Pence

O ex-vice-presidente dos Estados Unidos Mike Pence anunciou que concorrerá às primárias do Partido Republicano para a presidência dos Estados Unidos em 2024 . Dessa forma, Pence será um oponente direto de Donald Trump , a quem foi aliado como vice entre 2017 e 2021. A campanha de Pence apresentou uma declaração de candidatura à Comissão Eleitoral Federal nesta segunda (5).

Mike Pence rompeu com Donald Trump por se recusar a apoiar o ex-presidente norte-americano na tentativa de anular os resultados da eleição de 2020, vencida por Joe Biden, do Partido Democrata. O ex-governador de Indiana tem se distanciado cada vez mais de Trump, dizendo que seu incentivo aos manifestantes que atacaram o Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021 colocaram ele e sua família em perigo.

Pence planeja uma ampla campanha em Iowa, Estado onde suas posições conservadoras podem atrair eleitores , e se junta a uma crescente lista de candidatos republicanos, que inclui Trump, o governador da Flórida Ron DeSantis, o senador americano Tim Scott e a ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley. O número de pré-candidatos republicanos deve passar de 20, o que preocupa oponentes de Trump, que temem uma divisão de votos que possa acabar entregando a vitória a ele.

