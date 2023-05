Pixabay Ataque a refinaria de petróleo russa causou incêndio





A Rússia informou que um tanque de petróleo bruto que está na refinaria de petróleo na região de Krasnodar foi atacado por drones nesta quarta-feira (31). Apesar do incêndio, não houve feridos ou vítimas.

"Um incêndio começou no território da refinaria de petróleo Afipsky. Uma planta de refinamento pegou fogo e um ataque de drones é considerado a causa mais provável. O incêndio atingiu uma área de 100 metros quadrados", disse o governador local, Veniamin Kondratyev.





Apesar de não acusar diretamente os ucranianos, o Kremlin se manifestou nesta quarta dizendo que é "preocupante" a quantidade de "ataques" feitos por Kiev em regiões russas. Segundo o porta-voz do governo, Dmitry Peskov, medidas serão tomadas em resposta.





Também hoje, o Ministério de Defesa da Rússia informou que militares bombardearam a área próxima ao porto de Odessa, no Mar Negro, e destruíram "o último navio de guerra ucraniano". Kiev não confirmou a informação.

