Tânia Rêgo / Agência Brasil - 08/05/2020 Papa Francisco

O papa Francisco cancelou as suas audiências desta sexta-feira (26) em virtude de uma febre.

O líder da Igreja Católica não tinha nenhum encontro previsto com grupos, mas também não recebeu ninguém individualmente por estar indisposto.

A assessoria de imprensa do Vaticano confirmou o estado febril do religioso, sem fornecer mais detalhes.

O secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, afirmou que Francisco "estava cansado", pois teve um dia "muito intenso" na última quinta (25).

"O Papa estava cansado, ontem teve um dia muito intenso e viu muita gente, quis saudar a todos. A resistência esmoreceu", explicou o cardeal.

O Pontífice já passou por alguns problemas de saúde neste ano, tanto que ficou internado em um hospital de Roma entre 29 de março e 1º de abril em função de uma forte pneumonia.

