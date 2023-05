Ansa Moradores limpas ruas tomadas pela lama e por destroços na Emilia-Romagna

Os danos provocados pelas inundações na Emilia-Romagna, rica região do centro-norte da Itália, ultrapassam os 7 bilhões de euros, o equivalente a R$ 37 bilhões.

A projeção é da vice-governadora Irene Priolo, mas ainda não é definitiva. "Não temos ainda uma estimativa precisa, mas os danos são superiores a 7 bilhões", declarou a política de centro-esquerda à ANSA .

Na última terça-feira (23), o governo da premiê Giorgia Meloni aprovou um pacote de 2 bilhões de euros para ajudar as populações afetadas pelo mau tempo na Emilia-Romagna, porém o montante ainda não cobre gastos com reconstrução.

"Os 2 bilhões colocados à disposição pelo governo são importantes, mas a conta total será muito mais alta.

Temos muitas infraestruturas danificadas e um número de deslizamentos sem precedentes", acrescentou Priolo.

Além dos prejuízos econômicos, as inundações deixaram pelo menos 15 mortos e mais de 20 mil desalojados.

