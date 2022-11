Reprodução - ANSA/AFP Os deslizamentos de terra foram provocados pela chuva mais intensa que a ilha registrou em 20 anos.

As fortes chuvas provocaram deslizamentos de terra na ilha de Ísquia, próxima da costa de Nápoles, na Itália neste sábado (26/11) deixando pelo menos uma pessoa morta e 12 ainda estão desaparecidas.

Em seis horas, foram 126 milímetros de precipitação, a chuva mais intensa em 20 anos na região, sendo que o deslizamento de terra engoliu ao menos uma residência e carregou ônibus e outros veículos até o mar.

As informações foram dadas pelo prefeito de Nápoles, Claudio Palomba, em uma entrevista coletiva, e disse que o corpo encontrado e retirado da lama é de uma mulher, mas não deu mais detalhes.

Os trabalhos de resgate continuam apesar das chuvas com equipes de emergência adicionais, que contam com a colaboração de cães farejadores para as buscas.

As autoridades do local pediram às pessoas que continuem dentro de suas casas, por conta de algumas ruas que ainda continuam bloqueadas.

De acordo com autoridades de segurança local, os deslizamentos de terra foram provocados pela chuva mais intensa que a ilha registrou em 20 anos.