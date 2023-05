Reprodução / Redes Sociais Aviões foram mandados da capital, Georgetown, para resgatar as crianças

Um incêndio atingiu um dormitório de uma escola em Mahdia, na região central da Guiana, deixando ao menos 20 pessoas mortas. O caso ocorreu na madrugada desta segunda-feira (22), segundo comunicando do governo local.

"Com grande tristeza informamos uma chocante atualização sobre o incêndio no dormitório de Ensino Médio de Mahdia. O número de mortos subiu para 20 e há vários feridos", afirma nota oficial.

"É uma grande catástrofe. É terrível, doloroso", disse o presidente do país, Irfaan Ali. A Guiana fica ao norte do Brasil, fazendo fronteira com a Venezuela e o Suriname.

O mandatário informou que, após o ocorrido, os dois maiores hospitais da capital, Georgetown, estavam preparados para receber as vítimas.

Além disso, aviões particulares e navios militares foram enviados a Mahdia, localizada a 200 quilômetros de Georgetown, para resgatar os feridos.

