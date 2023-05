Reprodução/CPAC Justin Trudeau cumprimentando Kim Jin-pyo em Seul





O primeiro-ministro do Canadá , Justin Trudeau , causou polêmica ao tirar uma foto com as “pernas abertas” em uma visita oficial à Coreia do Sul na última quarta-feira (17). A imprensa canadense criticou o líder do governo, enquanto os sul-coreanos aprovaram a atitude de Trudeau.

O primeiro-ministro do Canadá tem 1,88m, enquanto o presidente da Assembleia Nacional coreana, Kim Jin-pyo tem cerca de 1,70m. Antes de participar da reunião do G7 no Japão, Justin foi a Seul para comemorar o 60º aniversário das relações diplomáticas entre as duas nações, além de assinar novos acordos.

Antes de discursar na Assembleia Nacional, Trudeau conversou com políticos locais e foi flagrado cumprimentando Jin-pyo. Ao apertarem as mãos, Kim ficou na ponta dos pés para ironizar a diferença de altura entre os dois.

O canadense gostou do bom humor e abaixou um pouco. O presidente da Assemblei desceu da ponta dos pés e Trudeau abriu um pouco as pernas. A dupla começou a rir e foram fotografados.

A reação da mídia

Os jornalistas sul-coreanos parabenizaram o comportamento do primeiro-ministro do Canadá. Especialistas do canal Chosun afirmaram que a cena foi “comovente” e que mostrava a empatia de Trudeau. Já a emissora YTN reltou que o canadense possui uma “mentalidade carinhosa”.

Só que a visão da imprensa do Canadá foi completamente diferente. O jornal conservador True North detonou o primeiro-ministro do país, acusando-o de protagonizar mais uma cena “embaraçosa” no exterior.





