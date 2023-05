redacao@odia.com.br (Estadão Conteúdo) Zelensky pede reunião bilateral com Lula às margens da cúpula do G-7

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve se encontrar com seu par ucraniano, Volodymyr Zelensky, ainda neste final de semana, em Hiroshima, no Japão, onde ocorre a cúpula do G7 . Segundo a mídia japonesa, Zelensky ainda deve realizar outros encontros bilaterais.



Apesar de a Ucrânia não estar entre os convidados formais do evento, o presidente ucraniano foi à Hiroshima para tentar convencer líderes mundiais sobre a importância de ajudá-lo a conter a invasão russa em seu país.

Além de Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos, este ano, foram convidados Austrália, Brasil, Vietnã, Coreia do Sul, Índia, Indonésia, Comores e Ilhas Cook.

Este segundo grupo é o foco de Zelesnky, que tenta angariar apoio de países emergentes que ainda não se posicionaram de forma veemente contra a Guerra na Ucrânia.

Em um comunicado publicado após uma reunião sobre a Ucrânia, o G7 informou que dotará novas medidas para "privar a Rússia da tecnologia, equipamento industrial e serviços do G7 que sustentam sua máquina de guerra" em território ucraniano.