Divulgação/OMS Novo escritório da OMS será aberto na Dinamarca

A sede europeia da Organização Mundial da Saúde (OMS) decidiu fechar o escritório do órgão em Moscou e de transferir as funções dali para a Dinamarca, informou a própria instituição nesta segunda-feira (15).

A decisão foi tomada durante uma reunião virtual e ocorre após 30 Estados Membros pedirem o fechamento por conta da invasão da Rússia na Ucrânia.

"Esses países apresentaram um projeto para fechar o Escritório Europeu de Prevenção e Controle de Doenças Não Transmissíveis da OMS, localizado em Moscou, Federação Russa, e transferir suas funções e a gestão de suas atividades para a OMS/Europa, localizada em Copenhague, Dinamarca", destacou a OMS em comunicado .





Ainda conforme o texto aprovado, a transferência para o território dinamarquês deve ocorrer até 1º de janeiro de 2024. A Rússia ainda solicitou a abertura de um comitê para investigar o fechamento da entidade em Moscou, mas os demais países votaram contra essa medida.

A sessão de hoje, inclusive, foi convocada em abril após 30 dos 53 países-membros pedirem uma reunião especial em que destacavam "os impactos imediatos e a longo prazo na Saúde da Ucrânia e além" provocados pela invasão russa e que isso continua a ser "uma questão de máxima preocupação".

