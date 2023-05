Divulgação/Ministério da Defesa da Ucrânia Caça russo do modelo Su-27 usado para interceptar aviões da Alemanha e da França

O Ministério de Defesa da Rússia informou, nesta segund-feira (15), que dois aviões que realizavam exercícios da Otan foram interceptados por um caça após as aeronaves violarem a fronteira do espaço aéreo russo.

O comunicado da entidade russa aponta que as aeronaves em questão se tratavam de um patrulheiro P-3C Orion, da Alemanha, e de um patrulheiro antisubmarino Atlantique 2, da França. Ambos sobrevoavam o Mar Báltico.

O avião militar da Rússia usado para fazer a interceptação foi o SU-27, que, de acordo com as autoridades russas, retornou à sua base após afastar os veículos francês e alemão das suas fronteiras.





"O voo do caça russo foi realizado com estrito respeito às regras internacionais de uso do espaço aéreo sobre as águas neutras sem cruzar as rotas aéreas e sem se aproximar perigosamente de um avião estrangeiro", informou a Defesa russa em comunicado divulgado via Telegram.

Em comunicado, a marinha da Alemanha disse que sua aeronave estava em uma missão de vigilância que tinha o enclave russo de Kaliningrado como destino.

"Nunca houve intenção de entrar no espaço aéreo russo, essas aeronaves sempre mantêm uma distância segura. Esses voos são rotineiros e não fazemos nada como provocação", informaram os alemães.

