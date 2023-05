redacao@odia.com.br Torres diz à PF que sua 'única preocupação' era o combate a crimes eleitorais

O ex-ministro da Justiça Anderson Torres afirmou em depoimento para a Polícia Federal que não teve ordem para que a Polícia Rodoviária Federal tomasse ações mais duras no Nordeste nas eleições do ano passado.

Segundo trecho do depoimento obtido pela CNN Brasil, Torres afirmou "que também não houve a determinação para que a PRF agisse de tal forma em qualquer outro Estado da Federação”.

O ex-ministro explicou que, no dia que ocorreu a votação do segundo turno, ele falou com o ex-diretor-geral da PRF , Silvinei Vasques, sobre informações que foram divulgadas sobre os bloqueios nas estradas no Nordeste e lhe foi passado que o trabalho era normal.

“Questionado acerca das notícias que estavam sendo divulgadas na mídia no dia 30/10/2022, segundo as quais a PRF estaria realizando abordagens nas rodovias federais, tendo Silvinei afirmado que a atuação da PRF era normal, chegando, inclusive, a escoltar veículos que estariam sem condições de trânsito para garantir o direito de voto”, diz trecho do depoimento.

Torres prestou depoimento por não ser investigado no caso. A Polícia Federal permitiu que ele ficasse em silêncio e a "garantia de não autoincriminação". A ordem foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e relator do inquérito.

Anderson Torres foi preso no dia 15 de janeiro, uma semana depois do ato terrorista praticado por bolsonaristas contra os prédios dos Três Poderes em Brasília.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.