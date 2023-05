Isac Nóbrega/PR - 19/03/2019 Ex-presidente Donald Trump





Donald Trump chamou de "desgraça" o veredito que o condenou por abuso sexual e difamação. O ex-presidente dos Estados Unidos foi condenado pela Justiça após um processo civil movido pela jornalista E. Jean Carroll, de 79 anos.

"Não tenho absolutamente nenhuma ideia de quem é essa mulher. Este veredito é uma desgraça - a continuação da maior caça às bruxas de todos os tempos", escreveu o ex-líder norte-americano na Truth Social, sua própria rede social.





Trump deverá pagar uma multa de no mínimo US$ 2,7 milhões (cerca de R$ 13,4 milhões na cotação atual) por difamar a escritora e jornalista E. Jean Carroll, de 79 anos, além de uma multa de US$ 20 mil (aproximadamente R$ 99 milhões) por abuso sexual. Com os danos compensatórios punitivos, ele deverá pagar mais de US$ 5 milhões (R$ 29 milhões) à escritora.





Carroll abriu o processo contra Trump em 2022, dizendo que o ex-presidente dos Estados Unidos teria a estuprado nos anos 1990, em uma loja de departamento na cidade de Nova York. Ela era colunista da revista Elle, e afirmou que anos depois, em 2019, quando tornou pública a acusação em seu livro, Trump a difamou, dizendo que a escritora "não fazia seu tipo".

No julgamento, Trump optou por não testemunhar, mas negou, anteriormente, todas as acusações. O juri deliberou por cerca de duas horas e meia sobre se as ações do ex-presidente configuravam abuso sexual, sendo questionados separadamente acerca da acusação de difamação.

