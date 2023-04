Reprodução/Maxar Technologies/Copernicus Sentinel-2 Segundo as imagens, pode-se ver a dissipação russa da Crimeia

As imagens do satélite Sentinel 2, da União Europeia, mostraram o esvaziamento de uma base militar russa no norte da Crimeia. As tropas da Rússia estavam perto da vila de Medvedivka, na fronteira com a região de Kherson, ao qual abrigava um grande número de blindados do país.

As imagens em questão são do dia 21 de janeiro d e2023, ao qual pode-se ver uma grande concentração de equipamentos, como dezenas de veículos blindados e peças de artilharia.

Já nos registros mais recentes, grande parte dos equipamentos registrados não estão mais presentes na base.

Até o momento, não se sabe os motivos de Moscou ter realocado tais equipamentos, nem qual foi o destino. Entretanto, no início do mês,os oficiais que estavam na Crimeia foram alertados de uma contra-ofensiva da Ucrânia na península.

O governador russo responsável pela Crimeia, Sergei Aksyonov, disse no dia 11 de abril que acha "que a decisão de construir estruturas defensivas na Crimeia e nas proximidades da península foi correta e justificada".

As imagens do satélite entre os dia 11 e 16 de fevereiro apresentam ainda uma concentração de estruturas defensivas, o que incluem um canal de trincheiras e barreiras de concreto antitanque, no formato conhecido como dentes de dragão. Nas imagens de janeiro, as estruturas são bem menores.

"Em geral, posso dizer que nossas forças armadas construíram uma defesa moderna e profundamente escalonada", disse Aksyonov. Ele completa dizendo que "isso não significa que eles serão necessariamente usados ​​para o propósito pretendido", e que eles tinham "que nos preparar para qualquer cenário, e assim o fizemos”.

