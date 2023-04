AFP O presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol está em Washington esta semana para discutir uma série de questões com o presidente dos EUA, Joe Biden

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse que o acordo nuclear firmado entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul nesta sexta-feira (26) irá desestabilizar a região e o mundo como um todo.

A Rússia emitiu um alerta às autoridades mundiais sobre uma possível corrida armamentista em razão desse acordo.

Os Estados Unidos se comprometeram em compartilhar informações com a Coreia do Sul sobre seu programa nuclear. Já as autoridades da Coreia do Sul afirmam que o país não buscará obtenção de armas nucleares para fins de conflito militar e que o objetivo comum do acordo é conter as ambições nucleares da Coreia do Norte .

Rússia reiterou sua contrariedade ao pacto e considerou o acordo com uma provocação dos EUA que tem aumentado sua presença militar na Ásia.

Leia também Ucrânia: sobe para 21 o número de vítimas após bombardeio russo

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou que a busca por uma "superioridade militar decisiva" por parte dos Estados Unidos e da OTAN não trará nada além de tensões crescentes, além de poder provocar uma corrida armamentista.

O presidente Vladimir Putin tem afirmado que a Rússia estaria pronta para usar armas nucleares para defender sua integridade territorial após invasão da Ucrânia.

O presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol , disse que o objetivo do acordo nuclear é fortalecer as defesas da Coreia do Sul frente ao programa de armas nucleares em rápida evolução da Coreia do Norte.



Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.