Reprodução/Twitter @ZelenskyyUa - 28.04.2023 Destruição em Uman, na Ucrânia, após novo bombardeio russo

O chefe da administração regional de Cherkasy, Ihor Taburets, informou que subiu para 21 o número de vítimas em um ataque russo em Uman, área central da Ucrânia , ocorrido nesta sexta-feira (28).

O político ainda informou que "não há esperanças de encontrar" outros sobreviventes sob os escombros e que há cerca de "um ou dois desaparecidos". Os mísseis russos atingiram prédios residenciais na cidade, provocando o desabamento parcial de partes deles.

A prefeita de Uman, Iryna Pletnyova, afirmou à ANSA que "hoje é um dia de tristeza, mas como parte da identidade ucraniana é de sobreviver e superar as dificuldades, estou certa que a cidade será reconstruída".

"E isso demonstram os tantos voluntários que nos ajudam aqui.

Há a guerra em nosso país e um ataque todos os dias. Nós sempre precisamos estar prontos, mas como na maior parte da Ucrânia , muitos cidadãos não obedecem aos alertas", acrescentou.

Petnyova ainda elogiou os funcionários públicos, dizendo que "depois de 20 minutos do ataque" todos os socorristas e os serviços necessários foram organizados para prestar ajuda à população.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.