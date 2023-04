Divulgação Evan Gershkovich foi detido na cidade de Ecaterinburgo, nos Montes Urais, enquanto supostamente tentava obter informações classificadas





Evan Gershkovich, jornalista norte-americano detido na Rússia , foi indiciado pelo crime de espionagem nesta sexta-feira (7). A informação foi divulgada pela agência de notícias russa TASS.

O Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB) foi a corporação que formalizou a denúncia contra o profissional, que nega as acusações e, em caso de condenação, pode ficar 20 anos detido no país europeu.

Gershkovich atua como repórter investigativo e cobria a guerra na Ucrânia, além da geopolítica Rússia e também sobre como atua o grupo de mercenários Wagner. O Kremlin acusa o cidadão americano de coletar informações confidenciais sobre uma instalação militar russa.





De acordo com o FSB, o jornalista foi preso em Ecaterimburgo, cidade localizada no centro-oeste da Rússia, enquanto tentava obter as informações governamentais secretas.

O profissional está em prisão preventiva até o dia 21 de maio, períoso de detenção que poderá ser prorrogado por conta da espera de um possível julgamento. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu a libertação de Evan.

Ao ser perguntado sobre a primeira detenção de um jornalista americano na Rússia por espionagem desde a Guerra Fria, o mandatário dos EUA disse "deixem-o ir". Na sequência, ele disse que não é o plano, neste momento, expulsar jornalistas ou embaixadores russos do país.

