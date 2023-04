Rovena Rosa/Agência Brasil - 22/02/2023 Moradores de São Sebastião tiveram casas invadidas pela água após fortes chuvas no litoral norte de SP

A Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) aprovou na noite desta terça-feira (25) um projeto de lei que prevê a construção de moradia para atingidos pelas chuvas em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. A votação foi simbólica e contou com apoio da oposição.

O texto prevê a desapropriação de um prédio municipal com valor estimado em R$ 2,2 milhões. Ao todo, o Palácio dos Bandeirantes estima gastar R$ 29,1 milhões com as obras.

Serão 186 moradias em um espaço de 12,5 mil m². As obras serão de responsabilidade da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) e devem ficar prontas em até 180 dias.

Esse é o primeiro projeto do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) aprovado na Alesp. Mais cedo, os líderes governistas e de oposição se reuniram para negociar o apoio total à proposta. Na pauta, estava a importância do projeto devido à destruição causada pelas chuvas e pelo número de vítimas atingidas.

As fortes chuvas no litoral norte foram registradas nas vésperas do Carnaval, em fevereiro. Ao todo, 65 pessoas morreram, sendo 64 em São Sebastião. Outras 3,4 mil famílias ficaram desabrigadas, sendo metade na cidade.