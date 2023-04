Alan Santos/PR - 09/06/2022 Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden





O presidente dos Estados Unidos , Joe Biden , de 80 anos, deverá anunciar que disputará à reeleição na próxima terça-feira (25). Segundo informações divulgadas pelo jornal The Washington Post, o comunicado será realizado no aniversário de quatro anos do lançamento de sua campanha passada. O governante norte-americano pretende falar sobre o tema em um vídeo que será publicado nas redes sociais.

O plano elaborado pela sua equipe é que a mídia digital seja protagonista na corrida presidencial do ano que vem. Mesmo com a sua idade avançada, dificilmente Biden não conseguirá ser escolhido para representar o Partido Democrata, já que é o atual presidente do país.

Biden é o governante mais velho a comandar os Estados Unidos em toda sua história. O segundo colocado é Ronald Reagan, que integrava o Partido Republicano, que deixou o cargo no seu segundo mandato aos 77 anos.

O atual presidente norte-americano nasceu em novembro de 1942, ou seja, caso seja reeleito e cumpra os quatro nos de mandato, ele sairá da presidência aos 86 anos, o que preocupa os Democratas.

A oposição usará durante a campanha o argumento que Biden não terá vigor físico para cumprir os principais compromissos. A ideia vai de encontro com as pesquisas eleitorais feitas recentemente.

Um estudo feito pela Harvard CAPS-Harris Poll, em junho do ano passado, mostrou que 33% dos americanos enxergam o atual presidente velho demais para disputar uma reeleição. Além disso, 25% consideram que é o momento de mudar.

Quem pode concorrer contra Biden?

Um dos principais adversários de Biden é Donald Trump, de 76 anos, que também possui idade avançada. O empresário e ex-presidente se colocou como pré-candidato pelo Republicano no começo do ano. Ele precisará passar por prévias.

O concorrente de Trump dentro da própria legenda é Nikki Haley, ex-governadora do Carolina do Sul, Ela tem 51 anos e se coloca como uma novidade. O governador da Flórida Ron DeSantis, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos Mike Pence e o ex-secretário de Estado Mike Pompeo também devem disputar as prévias.

Quem vencer, será o representante do Republicano. No Partido Democrata, apenas Biden é colocado como pré-candidato.





