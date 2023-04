Cameron Smith/The White House Karine Jean-Pierre, secretária de imprensa da Casa Branca

A Casa Branca ficou surpresa com o posicionamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a guerra da Ucrânia e acusou o petista de faltar com a verdade sobre o conflito. As declarações foram dadas pela secretária de imprensa do governo norte-americano, Karine Jean-Pierre.

Segundo Karine, as falas de Lula contribuem para a manutenção do conflito. Ela ainda criticou o petista por não ter tido um posicionamento neutro sobre a guerra e mandou indiretas sobre a visita do chanceler russo, Serguei Lavrov, ao Palácio do Planalto.

“Ficamos impressionados com o tom da entrevista coletiva do Ministério das Relações Exteriores ontem, que não era um tom de neutralidade, sugerindo que os Estados Unidos e a Europa não estão interessados ​​na paz ou que compartilhamos a responsabilidade pela guerra. Acreditamos, e é verdade, que está completamente errado. Claro que queremos que essa guerra termine”, afirmou, em coletiva de imprensa.

Durante a visita à China, Lula afirmou que a Ucrânia também tem culpa para o início do conflito. O petista ainda acusou a União Europeia e os Estados Unidos de colaborarem para a continuação da guerra.

A secretária disse que não conversou com o presidente Joe Biden sobre o assunto, mas que o democrata já deve estar a par do caso. Entretanto, ela garante que a relação entre os dois países permanece intacta.

“Presumo que ele esteja ciente disso e, novamente: o Brasil é um país soberano e eles podem tomar suas próprias decisões”, afirmou.

“Estamos confiantes na força da relação EUA-Brasil mesmo discordando do que o presidente Lula falou, continuamos confiantes nesse engajamento, nessa relação”, concluiu Karine.