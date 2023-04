Marinha do Brasil Voo 447 da Air France saiu do Rio de Janeiro e tinha Paris como destino

A Justiça da França deve encerrar nesta segunda-feira (17) o julgamento sobre o acidente do voo 447 da Air France em junho de 2009. A empresa é acusada de homicídio culposo - quando não há intenção de matar - pela morte de 228 pessoas após a queda da aeronave.

Na época, o avião saiu do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, com destino à Paris. Porém, a aeronave caiu no Oceano Atlântico hora após a decolagem.

Segundo as autoridades, o congelamento dos tubos de Pitot provocou o repasse de informações erradas de velocidade e altitude, fazendo os pilotos perderem o comando da aeronave.

A Justiça quer saber se a companhia treinou os pilotos para procedimentos de emergência após o congelamento dos tubos de Pitot. Os investigadores informaram que o sistema havia apresentado problema em outros voos.

Além da Air France, a Airbus também é investigada pelo tribunal francês. Os procuradores apuram se a fabricante da aeronave teria subestimado o problema e deixado de alertar as companhias sobre o possível congelamento dos tubos.

Se condenadas, a Air France e Airbus poderão ter que pagar € 225 mil, o equivalente a R$ 1,14 bilhão.

A promotoria pediu a absolvição das empresas. Já um grupo de familiares de vítimas do acidente pedem agilidade do tribunal para encerrar o julgamento, que começou em outubro do ano passado.

"O que nós esperamos, o que nós aguardamos, é que o tribunal, enfim, pronuncie uma decisão imparcial e condene a Airbus e a Air France, as culpadas das negligências e das infrações. É por isso que nós temos batalhado há praticamente 14 anos", afirmou Danièle Lamy, que lidera o grupo de famílias vítimas do acidente, à AFP.