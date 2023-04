Reprodução Estação do metrô Vila Sônia agora passará a se chamar Estação Vila Sônia Professora Elisabeth Tenreiro

Neste último sábado (15), o Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), nomeou a estação de metrô Vila Sônia da Linha 4 como Estação Vila Sônia Professora Elisabeth Tenreiro, em homenagem à professora Elisabeth Tenreiro.

A mestre foi assassinada durante um ataque na Escola Estadual Thomazia Montoro , na zona oeste da capital paulista, em março. A docente estava aposentada, mas desde 2013 continuou a dar aulas.

Com 71 anos de idade, Tenreiro foi esfaqueada pelas costas por um adolescente de 13 anos, que chegou a ferir outras quatro pessoas na escola. O ataque aconteceu no dia 27 de março. O garoto se encontra internado na Fundação Casa, localizada no Brás, e o período inicial da detenção é de 45 dias.

Muito querida dentro e fora das escolas, a mestre deixou três filhos e quatro netos. Um dos filhos comentou que após a sua mãe se aposentar do Instituto Adolf Lutz, vinculado à Secretaria de Saúde de São Paulo, ela começou a lecionar na Escola Estadual Thomazia Montoro , onde ocorreu o atentado, neste ano.

A homenagem foi uma iniciativa dos professores, estudantes e demais profissionais da Escola Estadual Thomazia Montoro , onde Elisabeth lecionava e contou com a assinatura dos secretários estaduais da Educação e Segurança Pública, Renato Feder e Guilherme Derrite.