redacao@odia.com.br FBI prendeu suspeito em Massachusetts

O Pentágono informou na tarde desta quinta-feira (13) que o FBI prendeu um jovem acusado de vazar documentos sigilosos do governo dos Estados Unidos. A prisão aconteceu no estado de Massachusetts.

Segundo o FBI, o líder da organização criminosa responsável pela divulgação dos ofícios é Jack Teixeira, de 21 anos. O governo norte-americano informou que Teixeira faz parte da Guarda Aérea Nacional de Massachusetts.

As investigações apontam que o jovem participa de grupos extremistas na internet e, de acordo com o The New York Times, vazou centenas de páginas secretas para um grupo de 30 pessoas. O suspeito deve ser ouvido ainda nesta semana pelas autoridades.

Mais cedo, o presidente dos EUA, Joe Biden, disse não estar preocupado com os vazamentos. O governo americano afirmou que houve adulterações nos documentos.

Entre as centenas de ofícios, estão os relatórios da Casa Branca sobre a guerra na Ucrânia. Há informações sobre defesa aéreas dos países, baixas de tropas e detalhes sobre o apoio de outros países à Ucrânia.

Em um dos ofícios, o governo dos Estados Unidos minimizou o plano do Brasil para pôr fim ao conflito. Para a Casa Branca, a Rússia cogitou a entrar no acordo para tirar proveito.