O Departamento de Justiça dos Estados Unidos abriu uma investigação sobre dois vazamentos de documentos secretos, publicados em redes sociais e em sites "anônimos", que trazem informações sobre a guerra na Ucrânia e sobre assuntos de segurança nacional. Além da pasta, também o Pentágono investiga o caso.

Segundo o jornal "The New York Times", os textos publicados no 4chan mostram dados para muito além da guerra ucraniana.

Haveria documentos sobre análises sensíveis sobre a China, sobre o teatro militar indo-pacífico, o Oriente Médio e a situação do terrorismo em vários países.

Uma das fontes ouvidas pelo jornal ainda afirma que esse vazamento "é uma crise para o Five Eyes", como é chamado o grupo formado por EUA, Grã Bretanha, Austrália, Nova Zelândia e Canadá.

Já Mick Mulroy, um ex-alto diretor do Pentágono, chamou o caso de "significativa violação da segurança" e disse ao portal que isso pode trazer "obstáculos" sobre o andamento da guerra.

Neste sábado, o NYT publicou que a segunda fuga de notícias revela não só a forte capacidade militar norte-americana, mas também que a Inteligência do país está espionando novamente seus aliados, como no caso de líderes ucranianos e da Coreia do Sul.

