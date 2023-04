Wei Liang/China - News Service/VCG Gripe aviária em humanos pode ser assintomática ou causar doença de leve a grave

A China reportou o primeiro caso de morte causada pelo vírus H3N8 da gripe aviária em uma mulher de 56 anos da província de Guangdong .

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) , a paciente foi hospitalizada em 3 de março com pneumonia grave e faleceu no dia 16 do mesmo mês.

A OMS confirmou um total de três casos da doença notificados na China e declarou que não foram encontrados casos entre as pessoas próximas do indivíduo infectado, indicando que esse vírus não tem a capacidade de se espalhar facilmente de pessoa para pessoa.

Embora o risco de disseminação entre humanos seja considerado baixo, a OMS destacou a importância da vigilância global para detectar alterações virológicas, epidemiológicas e clínicas devido à natureza em constante evolução dos vírus influenza.

O caso foi detectado através do sistema de vigilância de infecções respiratórias agudas graves, e a paciente tinha um histórico de exposição a aves vivas antes do início da doença e um contexto de presença de pássaros selvagens em sua casa.

Nenhum contato próximo da paciente desenvolveu uma infecção ou sintomas de doença no momento da notificação.

Amostras ambientais foram coletadas da residência da paciente e do mercado onde ela passou algum tempo antes do início da doença, com resultados positivos para influenza A (H3N8) nas amostras coletadas no mercado.

As infecções pela gripe aviária em humanos podem variar de sintomas leves de gripe a doença respiratória aguda grave ou até morte, dependendo de fatores relacionados ao vírus específico e ao indivíduo infectado.

A maioria dos casos humanos com vírus da gripe aviária ocorreu devido a exposição ou contato com aves vivas ou mortas infectadas, ou presença em ambientes contaminados.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.