Polícia Federal/Divulgação - 12.04.2023 Carros apreendidos pela operação Match Point em Florianópolis

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (12) a Operação Match Point com cooperação internacional que tem como objetivo desarticular uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro do tráfico de drogas no país. Segundo o órgão, são cumpridos 33 mandados de prisão em seis estados e 49 de busca e apreensão em nove estados. Cerca de 250 policiais federais atuam na ação.

Segundo a PF, o grupo criminoso se dividia em duas grandes células com ramificações em várias cidades brasileiras, em especial nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. Um dos líderes do esquema criminoso é um islandês que mora atualmente no Brasil.

A polícia investiga o grupo por crimes como lavagem de dinheiro, ocultação de bens, organização criminosa e tráfico internacional de drogas com associação ao tráfico. As penas acumuladas para esses crimes podem chegar a mais de 40 anos.

Polícia Federal/Divulgação - 12.04.2023 Material apreendido em São Paulo na Operação 'Match Point', da PF

Os agentes federais também realizaram o bloqueio de contas bancárias de aproximadamente 43 pessoas físicas, sequestro de 57 imóveis e de diversos veículos e embarcações. Os bens sequestrados na operação superam os R$ 150 milhões.

Mandados

Busca e apreensão:

Santa Catarina - 10 em Florianópolis

São Paulo - 4 em Campinas, 3 em Limeira, 2 em São Paulo, 1 em Hortolândia, 1 em Piracicaba, 1 em Sumaré, 1 em São Pedro

Rio de Janeiro - 8 no Rio de Janeiro e 4 em Niterói

Minas Gerais - 3 em Belo Horizonte, 2 em Montes Claros e 1 em Contagem

Bahia - 3 em Porto Seguro

Paraíba - 1 em Cabedelo

Rio Grande do Norte - 1 em Tibau do Sul e 1 em Parnamirim

Pernambuco - 1 em Recife

Goiás - 1 em Goiânia

Prisão preventiva:

Santa Catarina - 7

São Paulo - 11

Rio de Janeiro - 6

Minas Gerais - 5

Bahia - 3

Ceará - 1

Sequestro de imóveis:

Santa Catarina - 17

São Paulo - 26

Bahia - 11

Rio de Janeiro - 3

Segundo a polícia, a investigação ainda procura por outros 19 imóveis.

