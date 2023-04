Divulgação Royal Family - 12.09.2022 Príncipe Harry

O príncipe Harry irá participar da coroação do pai, o rei Charles III , no dia 6 de maio na Abadia de Westminster, em Londres, na Inglaterra . O anúncio ocorreu nesta quarta-feira (12), através de um porta-voz do Palácio de Buckingham .

Segundo a fonte da família real, Meghan Markle , a esposa de Harry, não estará presente na coroação. Ela deve ficar na Califórnia, nos Estados Unidos, com os filhos príncipe Archie e a princesa Lilibet.

Harry e Meghan abdicaram das funções da monarquia britânica em março de 2020. O casal deixou então de receber dinheiro público e perdeu os títulos de Vossa Alteza e o direito à proteção policial da Scotland Yard. Eles ainda mantêm os títulos de Duque e Duquesa de Sussex.

A coroação de Charles será no dia em que Archie completa 4 anos. Segundo imprensa britânica, Meghan e Harry exigiram que Charles III mencionasse o neto na coroação. No início de março, o monarca concedeu aos filhos do casal os títulos de príncipe e princesa após um acordo entre a família.

