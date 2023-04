Reprodução / Redes Sociais Dalai Lama gerou revolta após vídeo em que aparece perguntando a um menino se ele queria "chupar" a língua dele

O líder político tibetano em exílio, Dawa Tsering , explicou nesta segunda-feira (10) que o pedido do Dalai Lama para um menino "chupar sua língua" durante um evento na Índia foi feito em tom de brincadeira.

Ele leu o comunicado do líder espiritual que pede desculpas pelo ocorrido, afirmando que era apenas uma forma de interagir com a criança.

Segundo o comunicado, o Dalai Lama pediu desculpas ao menino, sua família e amigos por qualquer mal-entendido que suas palavras possam ter causado.

O vídeo que circula na internet também mostra o Dalai Lama dando um beijo no menino, enquanto a plateia ri e aplaude.

O Dalai Lama fugiu para a Índia em 1959 após um levante fracassado contra o governo chinês no Tibete e atualmente vive em Dharamshala , no norte da Índia.

