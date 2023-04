Montagem iG / Imagens: reprodução/redes sociais - 31.03.2023 Teto de teatro desabou após tempestade nos EUA

O teto de um teatro desabou após uma tempestade nos Estados Unidos , deixando uma pessoa morta e outras 28 feridas, na noite dessa sexta-feira (31). Autoridades acreditam que um tornado ou ventos fortes tenham provocado o desabamento.

No momento da queda do teto , acontecia um festival de death metal no Apollo Theater, na cidade de Belvidere, no estado de Illinois . O evento contava com a participação da banda brasileira Crypta.

Reprodução / redes sociais - 31.03.2023 Uma pessoa morreu após o incidente

"Estamos vivas e seguras! Todas as bandas da tour estão seguras e bem! Obrigada pela preocupação! Um tornado passou em cima da casa de show assim que saímos do palco, perdemos nosso motorhome, mas estamos bem!", escreveu a banda em publicação nas redes sociais.

Segundo o chefe dos bombeiros, os 28 feridos foram encaminhados para cinco hospitais da região, sendo que cinco estavam em estado grave, conforme a agência de notícias Reuters .

Tornados

Nessa sexta, uma série de tornados atingiu Illinois e estados vizinhos, deixando 11 mortos e diversas cidades incomunicáveis após as tempestades.

Ainda ontem, no estado do Arkansas, duas pessoas morreram e dezenas ficaram feridas.

Os Estados Unidos passam por uma semana de desastres naturais devido aos tornados.

O fotógrafo que acompanha a banda, Estevam Romera, publicou uma imagem de como ficou o motorhome da banda brasileira após a passagem do tornado.

No último 25 de março, um tornado passou pelo Mississipi, deixando 25 mortos e um rastro de destruição. Depois disso, o presidente Joe Biden declarou estado de emergência na região.

