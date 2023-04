Reprodução / redes sociais - 31.03.2023 Uma pessoa morreu após o incidente no teatro

O número de mortos subiu para 22 após passagem de diversos tornados nos Estados Unidos na última sexta-feira (31). Segundo o portal PowerOutage.us, mais de 310 mil casas e empresas na área afetada não tinham energia até a manhã de hoje, sendo que mais de 120 mil delas estão na Pennsylvania e 73 mil em Ohio.

O tornado foi responsável pela queda do teto de um teatro, onde acontecia um festival de death metal , no Apollo Theater, na cidade de Belvidere, no estado de Illinois. O evento contava com a participação da banda brasileira Crypta.

Leia também EUA: teto de teatro desaba após tornado e deixa um morto e 28 feridos

"Estamos vivas e seguras! Todas as bandas do tour estão seguras e bem! Obrigada pela preocupação! Um tornado passou em cima da casa de show assim que saímos do palco, perdemos nosso motorhome, mas estamos bem!", escreveu a banda em publicação nas redes sociais.

O prefeito de Adamsville, no Tennessee, David Leckner, disse que "A maioria dos danos foi em casas e áreas residenciais".

No último 25 de março, um tornado passou pelo Mississipi, deixando 25 mortos e um rastro de destruição. Depois disso, o presidente Joe Biden declarou estado de emergência na região.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.