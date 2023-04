Luciano Rodrigues O bilionário e proprietário do Twitter, Elon Musk

O bilionário Elon Musk afirmou em sua conta no Twitter que o feed do jornal norte-americano New York Times é "o equivalente no Twitter a diarreia" e classificou o conteúdo do jornal como "ilegível".

"A verdadeira tragédia do New York Times é que sua propaganda nem é interessante. Além disso, o feed deles é o equivalente no Twitter a diarreia. É ilegível. Eles teriam muito mais seguidores reais se apenas postassem seus principais artigos. O mesmo se aplica a todas as publicações", escreveu o bilionário e atual proprietário da plataforma.

Also, their feed is the Twitter equivalent of diarrhea. It’s unreadable.



They would have far more real followers if they only posted their top articles.



Same applies to all publications. — Elon Musk (@elonmusk) April 2, 2023





As ofensas ao veículo ocorreram após a página principal do jornal perder o status de conta verificada na rede social Twitter. O veículo, que tem mais de 55 milhões de seguidores na plataforma, já havia anunciado que não pagaria pelo selo de verificação. Páginas segmentadas do NYT, como as das editorias de viagens, moda, literatura, dentre outras, ainda não perderam o selo.

De acordo com a nova política do Twitter, os famosos selo que atestam a autencidade de um perfil, agora serão disponibilizados apenas por assinatura paga. Organizações terão que pagar US$ 1.000 por mês para obter o selo ouro, enquanto que pessoas físicas podem adquirir os selos azuis a partir de de US$ 7 nos Estados Unidos.













