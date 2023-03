Reprodução Homem passa por modificações corporais extremas para se tornar um “alien”

O caso não só bizarro, como polêmico é de um francê de 32 anos que a primeira vista mete medo. O homem simplesmente virou um 'alienígena negro' após passar por diversos processos de modificação corporal .

Anthony Loffredo vira e mexe participa de entrevistas e conta sobre os preconceitos que sofre por causa da sua aparência incomum. Para ele, o maior problema é conseguir emprego. O outro é que algumas pessoas não escondem o mesmo e quando o vê, saem correndo de perto assustadas.

“Não consigo encontrar um emprego. Tem muita coisa negativa. Pode ser positivo porque você se sente melhor, mas você tem que saber que há um lado sombrio”, disse em entrevista ao podcast mexicano Club 113.

Mas o modelo usa a aparência também como forma de ganhar dinheiro e conta com um perfil no Instagram com mais de 1 milhão de seguidores. O entusiasta da modificação corporal emoveu o nariz e o lábio superior e cobriu o rosto e o corpo com tatuagens para criar uma aparência extraterrestre.

Tudo começou na adolescência quandi ficou fascinado por tatuagens e piercings. Ao longo dos anos, ele passou por uma série de modificações corporais, incluindo implantes subdérmicos, alongamento do lóbulo da orelha e divisão da língua.

Em entrevista a uma publicação francesa, Loffredo explicou que seu objetivo era se tornar um "híbrido". ao combinar elementos da anatomia humana e extraterrestre.

Loffredo quer mostrar ao mundo que “tudo é possível, que tudo pode ser feito”, mesmo que para isso você tenha que remover o nariz cirurgicamente. Brincadeiras a parte...

Essa cirurgia deixou o homem com apenas dois pequenos orifícios para as narinas. Ele também teve o lábio superior removido, deixando os dentes permanentemente expostos.

As extensas tatuagens que cobrem seu rosto também trazem um aspecto 'mutante' e dão a ele uma aparência 'fantástica' das trevas. As tatuagens retratam uma variedade de desenhos de inspiração extraterrestre, incluindo grandes círculos pretos ao redor dos olhos, orelhas pontudas e uma textura elevada e irregular que lembra a pele alienígena.

Embora a transformação de Loffredo possa parecer extrema e até perturbadora para alguns, é importante notar que ele passou pelos procedimentos voluntariamente e com a ajuda de artistas profissionais de modificação corporal.

O 'Black Alien' afirma que continua comprometido com sua transformação e vê sua atitude como uma expressão da sua própria individualidade.

