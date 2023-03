Reprodução Incêndio em centro de imigração no México - 28.03.2023

Um incêndio atingiu um prédio do Instituto Nacional de Migração do México e causou a morte de pelo menos 39, na noite desta segunda-feira (27), na cidade de Juarez, na fronteira com os Estados Unidos.

De acordo com a agência de notícias Reuters, a maior parte das vítimas é de origem venezuelana. Há relatos de dezenas de feridos.

Segundo o jornal espanhol "El País", o incêndio começou supostamente porque alguns imigrantes presos atearam fogo em colchões dentro da cela.

A imprensa mexicana fala no registro de pelo menos 39 mortos, mas o número oficial ainda não foi divulgado pelos órgãos do governo. As equipes dos bombeiros e da Guarda Nacional foram chamadas para auxiliar no resgate e o local conta com a presença de voluntários.

O Instituto Nacional de Migração faz parte do governo mexicano e é responsável por aplicar a legislação migratória, atendendo estrangeiros que buscam ingressar no país.

