Reprodução/YouTube Discovery Plus 13.08.2022 Ex-presidente dos EUA, Donald Trump





O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump disse nesta sexta-feira (24) que pode ter “morte e destruição” se ele for preso . O empresário se referiu a um dos processos em que ele é acusado e enviou um recado para o promotor Alvin Bragg. A fala foi feita na rede social Truth Social.

“Que tipo de pessoa pode acusar outra pessoa, neste caso um ex-presidente dos EUA, quando é sabido por todos que nenhum crime foi cometido e também que as potenciais morte e destruição com uma acusação falsa podem ser catastróficas para o nosso país?", escreveu Trump. Os promotores disseram que não vão se intimidar com a ameaça.

O ex-presidente norte-americano também relatou que é o favorito para ser nomeado pelo Partido Republicano para disputar à Presidência em 2024.

Entenda

Stormy Daniels, uma atriz e diretora de filmes pornôs cujo nome verdadeiro é Stephanie Clifford, falou que, em 2016, ganhou dinheiro para não contar que se encontrou sexualmente com Trump em 2006.

O empresário afirmou que não teve nenhum caso com Daniels e que o pagamento era de “simples transação privada”. Ele ainda falou que não cometeu nenhum crime e que é vítima de uma investigação de motivação política.

Os investigadores dizem que Trump teria desembolsado US$ 130 mil para pagar à atriz. O pagamento não é ilegal, no entanto, o valor foi justificado como honorário advocatício para um dos advogados do ex-presidente, Michael Cohen. Essa ação pode ser considerada criminosa, porque seria uma falsificação de registro comercial.

Os promotores ainda apontam que o pagamento indireto pode ter sido uma tentativa de esconder dos eleitores um elo com a atriz.

Trump indiciado?

Caso a Justiça de Nova York entenda que Trump cometeu crime, ele poderá responder por ter dado declarações falsas (o que é considerado um delito menor) ou por ter descumprido as leis sobre financiamento de campanhas (um delito grave).





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.