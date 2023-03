Pexels Homem que pulou em canal de Veneza é criticado por prefeito

Um vídeo publicado nas redes sociais nesta sexta-feira (24) mostra um homem pulando de um prédio de três andares para mergulhar em um dos tradicionais canais da cidade de Veneza, na Itália .

Nas imagens, que viralizaram na web, é possível ver o momento exato que o cidadão se posiciona na beira do telhado de um edifício e salta no rio San Pantalon, atrás do Campo Santa Margherita. Uma pessoa que o acompanha faz o registro e lhe entrega uma toalha após deixar a água.





No registro também dá pra ouvir os comentários espantados dos moradores, embora já estejam "acostumados com tais acrobacias".

O prefeito de Veneza, Luigi Brugnaro, criticou duramente a atitude e classificou o homem como "criminoso". "Esse sujeito deveria receber um atestado de estupidez e muitos chutes.

A questo “soggetto” bisognerebbe dargli un certificato di STUPIDITÀ e un bel sacco di pedate … stiamo cercando di identificarlo, per denunciarlo, Lui e il suo compare sotto che faceva il video cretino per i social .. pic.twitter.com/lrzaIzy516 — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) March 24, 2023





"Estamos tentando identificá-lo, denunciá-lo. Ele e seu companheiro abaixo que fizeram o vídeo idiota para as redes sociais", escreveu ele no Twitter.

O italiano também afirmou ter enviado uma patrulha para "tentar entender como ele conseguiu subir no telhado do prédio, arriscando a vida com seu gesto".

"São verdadeiros criminosos, que não percebem o perigo que representam para a cidade. Imagine se um barco passasse naquele momento", disse Brugnaro, fazendo um apelo: "Não faça essa bobagem por mais algumas curtidas nas redes sociais".

