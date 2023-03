Reprodução: Stephen McDonell - 22/03/2023 Tempestade de areia na China

Pequim está coberta por uma tempestade de areia que dificulta o respirar na cidade nesta quarta-feira (22). O fenômeno é uma mistura da poluição industrial e uma névoa espessa. Esta é a terceira vez no mês em que acontece e é a pior em dois anos, segundo as autoridades chinesas.

O Centro de Monitoramento Ecológico e Ambiental de Pequim pediu que os moradores permaneçam em casa devido à areia e poeira que chegam da periferia. O índice oficial da qualidade do ar na capital chinesa chegou a 500, o que significa uma "poluição grave".

A população das áreas afetadas devem "proteger-se bem do vento e da areia e fechar as portas e janelas", recomendaram os serviços meteorológicos, que também pedem pelo uso de máscara.

Segundo o medidor de poluição da Embaixada dos EUA em Pequim, os níveis de pequenos poluentes relacionados aos escapamentos de carros e fábricas têm sido significavelmente altos nas últimas semanas.

Apesar da grande poluição de ar fétido agora na China, Pequim atua na limpeza do ar, substituindo o carvão por gás natural de queima mais limpa, incentivando veículos elétricos e afastando algumas indústrias que geram mais poluentes dos centros urbanos.

