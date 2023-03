Reprodução/Record TV Ninguém se feriu no acidente, que aconteceu na noite desta terça-feira (21)

Um veículo caiu dentro do espelho d'água do Palácio do Planalto , em Brasília, na noite desta terça-feira (21). O carro da marca Mitsubishi é utilizado pelo deputado federal Marcos Tavares (PDT-RJ), e ninguém ficou ferido no acidente.

O parlamentar não estava no automóvel, dado que no momento do incidente ele realizava uma reunião ocm Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais. O motorista que conduzia o veículo informou que estava pela primeira vez no local e achou que o espelho d'água se tratava de uma pista.





As informações dão conta de que, inicialmente, apenas uma das rodas teria caído no espaço, mas que, como chovia no momento, ele perdeu o controle da direção.

Apesar de não ficar ferido, o condutor do carro precisou ser atendido por paramédicos no local do acidente porque ficou estava muito nervoso. Ele foi levado para uma sala do Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

