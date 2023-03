Reprodução/Twitter @cokeef9 Milhões de peixes mortos em rio na Austrália





Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a situação assustadora de um rio localizado perto da cidade de Menindee, na Austrália, onde milhões de peixes mortos estão bloqueando parte do tráfego fluvial na região.





O Rio Darling está situado na cidade remota do sertão australiano, e as imagens compartilhadas por internautas mostram barcos abrindo caminho em meio a um mar de peixes que cobre boa parte da extensão do rio.

#UPDATE : video from #Menindee local Graeme McCrabb… @NSWDPIE_Water confirming millions native fish dead. Cause = Lack of oxygen as floodwaters recede, huge build up of biomass and fish whose populations boomed during the wet times. Heatwave exacerbating low oxygen levels 😢 pic.twitter.com/RQLR1JA38D — Sara Tomevska (@STomevska) March 17, 2023













A fresh maior fish kill at Menindee Weir pool near Broken Hill. Locals say one million dead. @2GB873 @9NewsSyd pic.twitter.com/YCkA78NbgL — Chris O'Keefe (@cokeefe9) March 17, 2023





As informações do governo do governo regional de Nova Gales do Sul dão conta de que inundações recentes levaram uma grande quantidade de material orgânico ao rio, o que contribui para um fenômeno chamado de água hipóxica, que é quando ela fica com baixa concentração de oxigênio.

"Baixos níveis de oxigênio dissolvido em rios e riachos internos podem levar ao estresse e à morte de peixes nativos e outros animais aquáticos", informa o Departamento de Planejamento e Meio Ambiente da Austrália. "A mortandade de peixes pode ser bastante localizada em torno de áreas onde os níveis de oxigênio foram esgotados."

A água quente contribui para a mortalidade dos peixes diantes desta situação, já que em altas temperaturas a água tem menor concentração de O2 do que em baixas temperaturas. Além disso, os peixes precisam de mais oxigênio em temperaturas mais elevadas.

