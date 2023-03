Reprodução/Twitter Donald Trump afirma que será preso

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump afirmou neste sábado (18), através da sua rede social Truth Social, que deve ser preso na próxima terça-feira (21). Ele ainda pediu que seus apoiadores façam protestos para impedir a prisão.



"O principal candidato republicano e ex-presidente dos Estados Unidos Estados da América será preso na terça-feira da próxima semana. Proteste, leve de volta nossa nação!", escreveu Trump, que espera concorrer novamente à presidência dos Estados Unidos em 2024.

A publicação de Trump diz respeito a uma possível acusação de suborno pago a uma atriz pornô antes das eleições presidenciais de 2016.

Nesta semana, promotores de Manhattan se reuniram com Stormy Daniels, que afirma que Trump pagou para que ela mantivesse o caso dos dois em segredo. A reunião ajudaria os promotores a decidirem se apresentam acusações contra Trump sobre o caso.

No Twitter, o advogado da atriz informou que ela se reuniu com os investigadores a pedido do promotor distrital, e acrescentou que ela está disposta a colaborar com investigações sobre o caso.



Se Trump for indiciado, ele será o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a ser acusado de cometer um crime.

