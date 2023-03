Reprodução / Redes Sociais Blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio é localizado no Paraguai

A Polícia Federal (PF) localizou nesta sexta-feira (17) o influenciador bolsonarista Oswaldo Eustáquio, foragido desde dezembro, quando o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou sua prisão . Localizado no Paraguai, Eustáquio teve prisão decretada por ataques ao processo eleitoral e por apoiar manifestações no quartel-general do Exército.



De acordo com o próprio influenciador, que deu entrevista à RPC, filiada da TV Globo no Paraná, o mandado de prisão não foi cumprido porque ele apresentou um documento provando que pediu asilo político no Paraguai.

Em 2020, Eustáquio já havia sido preso durante o inquérito dos atos antidemocráticos. No ano passado, ele se candidatou a deputado federal pelo União Brasil, mas não foi eleito.

O youtuber bolsonarista Bismark Fugazza, do canal 'Hipócritas', com quem Eustáquio dividia apartamento, foi preso pela polícia paraguaia e entregue a autoridades brasileiras na Ponte da Amizade. Ele será ouvido pela PF e encaminhado ao sistema prisional.



