Divulgação/Rodong Sinmun Míssil balístico foi lançado na direção do Mar do Japão

A Coreia do Norte lançou um míssil balístico de longo alcance nesta quinta-feira (16) em direção ao Mar do Japão, informou o exército sul-coreano.

De acordo com a agência de notícias Yonhap, o lançamento do foguete teria sido detectado na região de Sunan, em Pyongyang.

O Ministério da Defesa do Japão, por sua vez, apontou que o projétil disparado pelos norte-coreanos teria voado por seis mil quilômetros e o trajeto durou cerca de 70 minutos.





Os Estados Unidos condenaram o lançamento do míssil de longo alcance ao afirmarem que foi uma "violação flagrante das resoluções do Conselho de Segurança da ONU".

"Mesmo que não representasse uma ameaça imediata para os aliados dos EUA, o lançamento aumenta as tensões e corre o risco de desestabilização da área. Demonstra que a Coréia do Norte continua priorizando armas de destruição em massa e mísseis em vez do bem-estar de seu povo", afirmou a porta-voz do conselho de segurança nacional do país, Adrienne Watson.

As ações de Pyongyang acontecem no mesmo dia que os presidentes da Coreia do Sul e do Japão se reunirão. Essa será a primeira cúpula entre os chefes de Estados das duas nações em 12 anos.

