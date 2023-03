Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - 21/06/2022 Anderson Torres foi ministro da Justiça de Bolsonaro

O ex-ministro da Justiça Anderson Torres afirmou durante o depoimento ao Tribunal Superior Eleitoral ( TSE ) nesta quinta-feira (16), que a minuta do golpe encontrada em sua casa por agentes durante uma investigação é "lixo" e não passa de um texto "folclórico". Ele foi ouvido no âmbito de uma ação que tramita no TSE e pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) inelegível.

Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) questiona uma reunião que o antigo presidente da República fez com embaixadores, em julho de 2022. Nesta, ele fez ataques sem provas às urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral.

O depoimento foi pedido pelo corregedor-geral eleitoral, o ministro Benedito Gonçalves, para que o Torres explicasse a minuta, no entanto, apesar dele responder todas as perguntas, ele voltou a falar que não conhece a autoria do documento.

O ex-ministro foi ouvido por cerca de 1h30 por meio de vioconferência. Atualmente, ele está preso no 4º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), em um inquérito que apura os ataques às sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro deste ano.

