Reprodução/Twitter/Guarda Costeira da Itália Centenas de migrantes são resgatados no mar da Itália em 48h

Pelo menos 4,6 mil migrantes foram resgatados nas últimas 48 horas no litoral de Lampedusa, ilha da Itália , que fica mais perto do norte da África, em mais um capitulo da crise migratória na Europa, informaram as autoridades locais nesta sexta-feira (10).

O fluxo intenso fez o resgate marítimo italiano se desdobrar para salvar três barcos sobrecarregados - com mais de 1,3 mil pessoas a bordo - no mar Jônico. Ao todo, cinco barcos-patrulha da Marinha, três navios e um avião foram acionados.

Em outras cinco embarcações, 205 migrantes foram resgatados pela Capitânia durante sua viagem para Lampedusa.

Somente hoje, o número de desembarques registados subiu para 22, totalizando 998 pessoas.

Os botes com 42 migrantes (1 mulher e 1 menor), 45 (17 mulheres e 3 menores), 49 (15 mulheres e 2 menores), 36 (8 mulheres e 1 menor) e 22 (2 mulheres) a bordo partiram de Sfax, na Tunísia, e de Zuara, na Líbia. Segundo os socorristas, todos eles são de Chade, Costa do Marfim, Etiópia, Gâmbia, Gana, Guiné, Nigéria, Síria, Sudão, Palestina e Mali.

Além deles, as autoridades italianas resgataram um navio com cerca de 500 migrantes ao sul de Crotone e outras duas embarcações com cerca de 800 pessoas ao sul da cidade de Roccella Ionica. Somente ontem, um recorde de 41 barcos foram socorridos em Lampedusa.

A Guarda Costeira da Itália reforçou que o dia "foi particularmente complexo devido ao elevado número de pessoas presentes a bordo das embarcações", mas que vai "continuar nas próximas horas" com a operação.

Ministro da Defesa da Itália

Em publicação no Twitter, o ministro da Defesa da Itália, Guido Crosetto, afirmou que "está dando todo o apoio possível ao Ministério do Interior por meio da Marinha e da Aeronáutica para enfrentar a dramática situação em curso em Lampedusa e em mar aberto, no canal da Sicília".

De acordo com dados do Ministério do Interior, 17,5 mil migrantes chegaram na Itália em 2023 , 194% a mais do que no ano passado. Os dados da Frontex também registram o aumento dos fluxos no Mediterrâneo central: +116%.

Hoje, o presidente da Itália, Sergio Mattarella, emitiu um decreto que contém medidas urgentes sobre o tema de fluxos legais de entrada de trabalhadores estrangeiros e a prevenção e luta contra a imigração irregular". A portaria entrará em vigor neste sábado (11).