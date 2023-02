Presidência Ucrânia - 20.02.2023 Joe Biden visitou Volodymyr Zelensky na Ucrânia; viagem foi planejada por meses em segredo





Os Estados Unidos anunciaram, nesta sexta-feira (24), um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia e também novas sanções à Rússia. Os anúncios foram feitos no dia em que a guerra completa um ano de duração.

De acordo com comunicado emitido pela Casa Branca, o pacote adicional de assistência de segurança aos ucranianos contará com sistemas aéreos não tripulados, foguetes e munições que serão utilizadas pelo Himars (Sistema Americano de Foguetes de Artilharia de Alta Mobilidade), dispositivos de remoção de minas e equipamentos de comunicação.





Além disso, também foi informado que os EUA estão se preparando para entregar mais uma remessa de equipamentos que têm como principal objetivo a restauração dos sistemas de energia de Kiev danificados ao longo da guerra.

"Como parte de nossos esforços para responder aos ataques da Rússia contra a infraestrutura energética crítica da Ucrânia, os Estados Unidos estão se preparando para entregar a terceira remessa do Departamento de Energia de equipamentos da rede de transmissão elétrica para a Ucrânia até o início de março. A remessa incluirá vários geradores móveis para ajudar a fornecer energia de reserva", ressaltou a Casa Branca.

Sanções à Rússia

No que diz respeito às novas sanções impostas à Rússia , destaque para uma ofensiva dos norte-americanos e dos países membros do G7 contra os principais setores geradores de receita para os russos. O intuito dessa medida é "degradar ainda mais a economia russa".

"Isso resultará na imposição de sanções a mais de 200 indivíduos e entidades, incluindo atores russos e de outros países na Europa, Ásia e Oriente Médio que estão apoiando o esforço de guerra da Rússia", disse o governo dos EUA.

"Sancionaremos atores adicionais ligados à indústria de defesa e tecnologia da Rússia, incluindo aqueles responsáveis ​​por reabastecer os estoques russos de itens sancionados ou permitir a evasão de sanções russas", complementou.

Outra medida econômica anunciada contra Moscou é o aumento de tarifas sobre mais de 100 metais, minerais e produtos químicos. O prejuízo estimado ao país liderado por Putin é de US$ 2,8 bilhões (cerca de R$ 14,6 bilhões na cotação atual).

