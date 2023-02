Reprodução: Instagram - 28/02/2023 Abby Choi, influenciadora digital foi assassinada

Uma disputa por apartamento de luxo em Hong Kong , avaliado em R$ 47,5 milhões, pode ter sido o motivo do assassinato da influenciadora digital Abby Choi , de 28 anos. A suspeita é que o ex-marido da modelo, Alex Kwong e a família dele estavam querendo o imóvel, que foi comprado por ela, mas estava registrado no nome do ex-sogro, Kwong Kau.

Abby Choi desapareceu no último dia 21, quando saiu para buscar a filha na escola. No dia 25, a polícia encontrou pedaços do corpo da influenciadora em uma casa. Segundo o jornal local, The Standard, restos do corpo da mulher foram encontrados dentro da geladeira e de panelas. Fontes disseram ainda ao veículo que algumas partes foram fervidas, incluindo a cabeça.

Segundo testemunhas, a modelo sustentava a família do ex-marido há anos e desejava vender o apartamento, o que gerou o conflito. Por isso, apesar de ter um novo relacionamento que não foi registrado oficialmente, a família do ex-marido pensou que as filhas do casal seriam as únicas herdeiras das propriedades de Abby.

O assassinato

A unidade criminal regional de Kowloon West disse que a influenciadora sofreu um ferimento fatal no lado direito do crânio de Choi, possivelmente causado por um objeto duro.

Ao sair de casa para buscar a filha, Alex entrou no carro e a estrangulou, deixando-a inconsciente enquanto a conduzia para o local onde a polícia encontraria partes do corpo.

Ainda, na residência onde a modelo foi deixada, foram encontrados um moedor de carne, uma serra elétrica, capas de chuva e luvas.

Presos pelo crime

O ex-sogro, a ex-sogra, o ex-marido e o ex-cunhado da modelo foram presos acusados do assassinato . A mãe de Alex Kwong foi acusada de obstrução da justiça por destruir provas e não por participação direta. Os quatro foram detidos sem o direito de pagar fiança.

Ao tentar fugir da polícia, Alex carregava 500 mil dólares de Hong Kong em espécie (cerca de R$ 330 mil) e relógios de luxo avaliados em R$ 2,6 milhões.

Um quinto suspeito ligado ao ex-sogro de Abby também foi preso por "colaborar com criminosos".

