Reprodução / Reuters - 13.02.2023 Destruição causada por terremoto na Turquia

Um novo terremoto de magnitude 6,4 matou ao menos seis pessoas, nessa segunda-feira (20), na Turquia . Os abalos foram registrados duas semanas após os tremores de 7,8 que devastaram a Turquia e a Síria, deixando mais de 46 mil mortos .

No novo terremoto , cerca de 300 pessoas ficaram feridas e foram hospitalizadas, sendo que oito ficaram em estado grave, de acordo com a agência pública de resgate Afad, nesta terça-feira (21).

O novo abalo sísmico, considerado um tremor secundário, ocorreu às 20h04 (14h04 no horário de Brasília) e foi seguido por cerca de 90 tremores secundários, sendo um deles de 5,8, conforme a Afad.

Segundo os Capacetes Brancos, na região síria de Alepo, ao menos 150 pessoas ficaram feridas. Equipes de resgate atuam em áreas rebeldes do país.

Os tremores também puderam ser sentidos no Líbano e em Chipre, conforme a agência de notícias AFP. Além disso, na cidade de Antakya, na Turquia , alguns prédios enfraquecidos pelo último terremoto do dia 6 de fevereiro acabaram desabando.

Dois hospitais da província também precisaram ser evacuados e os pacientes transferidos para tendas.

