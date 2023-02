Reprodução / Reuters - 13.02.2023 Destruição causada por terremoto na Turquia

Dois novos terremotos de magnitude 6,4 e 5,8 foram registrados na manhã desta segunda-feira (20) na Turquia, segundo o Centro Sismológico dos Estados Unidos (USGS). O primeiro tremor foi o terceiro mais forte registrado no país em 15 dias.

Os fortes tremores foram sentidos pouco mais de 15 dias depois de outros terremotos atingirem a região e matar mais 47 mil pessoas. Diariamente, o governo turco registra abalos sísmicos com potencialidades menores.

As autoridades informaram que o tremor foi sentido na região Sul do país, próximo da fronteira com a Síria, que também foi atingida. O epicentro foi a dois quilômetros de profundidade na cidade de Defne, no estado de Hatay, um dos mais atingidos pela tragédia das últimas semanas.

O primeiro tremor foi sentido às 20h04, horário local. Três minutos depois, um novo tremor de 5,8 de magnitude foi registrado na região, dessa vez em Samandag.

Ainda não há informações de mortos e feridos devido ao novo tremor, mas a Turquia informou que enviará reforço para as equipes de busca no local. A imprensa turca já trabalha com a possibilidade do número de mortos ultrapassar a marca de 100 mil nos próximos dias.

Após o terremoto, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, decretou que prédios reconstruídos no país devem ter apenas quatro andares. Segundo Erdogan, a medida é necessária para dar mais agilidade nas buscas em caso de tragédias como essa.

“Estamos fazendo preparativos para residências permanentes. Nenhuma de nossas residências excederá o térreo +3 ou 4 andares. Não faremos obras de construção e revitalização com a lógica de reforço. Todos eles são construídos do zero mais 3 ou 4 andares. Queremos manter nossos assentamentos longe de desastres causados ​​pela liquefação do solo, deslocando nossos assentamentos das planícies para as montanhas, tanto quanto possível”, disse.

“Adiamos os pagamentos por 3 meses nas regiões afetadas pelo terremoto”, completou Erdogan.

Terremotos na Turquia

Os primeiros tremores sentidos na Turquia aconteceram no dia 6 de fevereiro. Um terremoto de 7,8 de magnitude foi sentido na região de Kahramanmaras, no leste do país. Outro, com magnitude um pouco menor, foi sentido horas mais tarde.

Até o momento, os governos turco e sírio registraram 46 mil mortes em decorrência da tragédia. Milhares de vítimas ainda estão desaparecidas.

Neste domingo (19), o governo Erdogan suspendeu as buscas por sobreviventes do terremoto que atingiu o país há duas semanas. Segundo a agência de desastres do país, não há possibilidade de encontrar sobreviventes.

Embora sejam mínimas, ainda há expectativa de encontrar pessoas com vidas nas regiões de Kahramanmaras e Hatay, que manterá os esforços após o terremoto desta segunda-feira.

O governo turco estima que 345 mil imóveis foram atingidos pelo terremoto, sendo 84 mil prédios.