Antony Blinken , secretário de Estado dos Estados Unidos , revelou neste domingo (19) que US$ 100 milhões serão enviados para a Turquia e a Síria para ajuda humanitária. O objetivo é que o recurso seja usado para que os dois países lidem com as consequências do terremoto de magnitude 7,8 que deixou 46 mil pessoas mortas.

Os norte-americanos vão enviar US$ 50 milhões para o Fundo de Emergência de Refugiados e Assistência à Migração e os outros US$ 50 milhões em assistência humanitária por meio do Departamento de Estado e da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional.

“Imediatamente após o terremoto, os Estados Unidos e outros países entraram em ação”, relatou Blinken. “Faremos tudo o que pudermos, incluindo garantir, por exemplo, que não haja dúvida de que quaisquer sanções contra a Síria não afetem o fornecimento de assistência humanitária”.

“Eles nunca o fizeram, mas vamos nos certificar de esclarecer todas as dúvidas sobre isso, para que qualquer um que seja capaz possa garantir que está colaborando para levar ajuda às pessoas que precisam na Síria”, completou.

Nesta segunda (20), Blinken vai se encontrar com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Um dos assuntos que será discutido é a ratificação dos pedidos de adesão da Suécia e da Finlândia para a Otan.

Turquia encerrou buscas

As buscas começaram no dia 6 de fevereiro e o governo turco resolveu encerrar os trabalhos, exceto em duas províncias: Kahramanmaras e Hatay. O chefe Yunus Sezer relatou que as chances de encontrar alguém com vida são mínimas, mas eles seguirão trabalhando nessas duas áreas.

As autoridades dizem que morreram 46 mil pessoas ao todo, sendo 40 mil na Turquia e seis mil na Síria. Esses números devem crescer, já que ainda há milhares de desaparecidos. O terremoto ainda destruiu cerca de 345 mil imóveis.





