Montagem iG / Imagens: reprodução Instagram @ iammadeleinemccan Jovem criou perfil nas redes sociais para chamar a atenção de autoridades e dos pais da menina, desaparecida há 16 anos

A jovem alemã que acredita ser Madeleine McCann , criança desaparecida há 16 anos, afirma que a família McCann entrou em contato para fazer o teste de DNA (ácido desoxirribonucleico)

Julia Wendell , 22 anos, da Polônia, se apresentou esta semana e revelou ter sofrido abuso sexual quando criança e acreditava ser Madeleine McCann, desaparecida em maio de 2007.

Ela afirma ter sido vítima de abuso sexual quando jovem e diz que um pedófilo alemão – que era um dos principais suspeitos no caso Madeleine McCann – era seu agressor.

Ela também afirma ter o mesmo defeito ocular do bebê desaparecido, além de ser parecida com os pais Gerry e Kate.

Reprodução/Daily Star Sunday Kate Gerry McCann, pais de criança desaparecida há 16 anos em um resort em Portugal

A imprensa internacional divulgou que a família McCann está disposta a olhar para todas as pistas, pois não há como contestar isso a semelhança com a garota.

“Se o que ela diz é verdade, há todas as chances de ser ela. Tudo se resume."

As alegações de Julia se tornaram virais na internet esta semana depois de postar sua história nas redes sociais.

Ela disse: “Eu vivi uma vida muito difícil e sofri muitos traumas, meu agressor era um pedófilo alemão que era suspeito na investigação de Madeleine McCann".

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.