O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afimou que não haverá diálogo com Putin em relação a questões que envolvem a guerra, dado que "não há confiança" no líder russo. O conflito em terras ucranianas completa um ano no próximo dia 24.

Em entrevista concedida à BBC, o líder ucraniano descartou também qualquer possibilidade de ceder territórios da Ucrânia para a Rússia em prol de um possível acordo de paz para encerrar a guerra. De acordo com ele, a cessão de terras daria direito para os russos continuarem "voltando" para o conflito.

Zelensky voltou a pontuar a importância do recebimento de armas e tanques de guerra dos países ocidentais para que o país tenha mais força para responder aos ataques vindos de Moscou.





"É claro que as armas modernas aceleram a paz. As armas são a única linguagem que a Rússia entende", disse o presidente. Kiev está insatisfeita com a velocidade com que os equipementos militares estão chegando do Ocidente.

Exemplo são os tanques de guerra modernos prometidos por Alemanha e Estados Unidos. A expectativa era de que os veículos chegassem em curto prazo na Ucrânia, mas a entrega deve demorar mais algumas semanas.

O líder ucraniano ressaltou ainda que seu país está cada vez mais alinhado com o restante da Europa, tanto em relação a questões econômicas, como no que diz respeito aos valores da sua nação.

"Escolhemos este caminho. Queremos garantias de segurança. Qualquer compromisso territorial nos enfraqueceria como Estado", complementou presidente.

